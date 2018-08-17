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Выпускникам военных вузов, прибывшим в войска ЗВО, в ходе сборов показали применение боевого опыта современных вооруженных конфликтов
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Выпускникам военных вузов, прибывшим в войска ЗВО, в ходе сборов показали применение боевого опыта современных вооруженных конфликтов 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для прохождения военной службы в соединения и воинские части Западного военного округа прибыло более 1800 лейтенантов.
Передовой опыт, в том числе взятый на вооружение у подразделений различных сторон современных вооруженных конфликтов, а также в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике, продемонстрировали военнослужащие Западного военного округа в ходе сборов с офицерами, окончившими вузы Минобороны России в 2018 году.
Выпускники смогли увидеть перспективные тактические приёмы ведения боевых действий, новые способы антитеррористической защищённости объектов, в том числе в борьбе с беспилотными летательными аппаратами и подготовленными к управляемому взрыву машинами. Также молодым офицерам были показаны новации в боевой подготовке войск, инженерном оборудовании огневых позиций для бронетехники и личного состава.
Для прохождения военной службы в соединения и воинские части Западного военного округа прибыло более 1800 лейтенантов. Они назначены на должности командиров мотострелковых, танковых, медицинских, инженерно-сапёрных взводов, подразделений артиллерии, связи и материально-технического обеспечения.
Командованием Западного военного округа организована встреча молодых офицеров в войсках, подготовлен резерв служебного жилья, им будет оказана помощь в решении социальных вопросов для скорейшей адаптации в новых местах службы.
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