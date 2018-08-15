Министр обороны Греции пригласил своего турецкого коллегу в Афины

АФИНЫ, 15 августа. / ТАСС /. Министр национальной обороны Греции Панос Камменос выразил главе турецкого оборонного ведомства Хулуси Акару удовлетворение в связи с освобождением из турецкой тюрьмы двух греческих пограничников и пригласил его совершить визит в Афины. Об этом сообщило в среду минобороны Греции.

Два греческих пограничника случайно в ходе патрулирования зашли в марте на турецкую территорию, их обвинили в шпионаже, но эти обвинения оказались необоснованными. Турецкий суд во вторник принял решение освободить военных из-под стражи, премьер-министр Греции Алексис Ципрас направил за ними во вторник свой самолет в Турцию

"Министр национальной обороны Панос Камменос позвонил министру национальной обороны Турции Хулуси Акару. Он выразил ему удовлетворение в связи с освобождением двух греческих военных и пригласил своего коллегу совершить визит в Афины", — говорится в лаконичном сообщении.

Напряженность в греко-турецких отношениях

Возвращение из Турции на родину двух греческих солдат позволит несколько улучшить отношения между двумя странами, которые остаются напряженными из-за постоянных нарушений турецкими военными самолетами греческого воздушного пространства, а также из-за отказа греческих судебных инстанций выдать Анкаре восемь турецких офицеров, которые прибыли на военном вертолете в Грецию 16 июля 2016 года после неудачной попытки госпереворота.

К примеру, во вторник Генеральный штаб национальной обороны Греции сообщил об очередном нарушении греческого воздушного пространства турецкой военной авиацией. Согласно его сообщению, «10 турецких военных самолетов F-16 совершили 14 нарушений правил полетов в районе полетной информации Афин (Athens Flight Information Region, FIR) над северо-восточной, центральной и юго-восточной частями Эгейского моря, имел место также один фиктивный воздушный бой [без применения оружия] между греческими и турецкими истребителями». «Четыре турецких истребителя имели боевое вооружение на борту», — отметило ведомство, добавив, что турецкие самолеты были опознаны, на их перехват поднялись греческие истребители, которые вытеснили нарушителей из воздушного пространства Греции «в соответствии с международными правилами».

В понедельник Генеральный штаб национальной обороны Греции сообщал о 40 нарушениях турецкими военными самолетами правил полетов в районе полетной информации Афин. На перехват снова поднимались греческие истребители.

Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов, считая, что греческое воздушное пространство, как и территориальные воды, ограничено шестью морскими милями. В результате турецкие истребители с вооружением на борту регулярно вторгаются в район полетной информации соседнего государства без предоставления плана полетов, а Греция поднимает на их перехват свои самолеты. Иногда возникают так называемые фиктивные воздушные бои, когда греческие самолеты гоняются за турецкими, стараясь вытеснить их из национального воздушного пространства.