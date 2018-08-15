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Пентагон: США нужны Космические силы, чтобы противостоять России и Китаю
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Пентагон: США нужны Космические силы, чтобы противостоять России и Китаю 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США необходимы Космические силы для защиты своих спутников от России и Китая. Как сообщает во вторник газета the Washington Post, об этом он заявил в ходе своего визита в Бразилию.
По данным издания, Мэттис утверждает, что у США нет планов по размещению оружия в космосе. Он подчеркнул, что спутники играют важную роль не только в проведении военных операций, но и жизненно необходимы для мировой экономики, поэтому важно их оборонять.
Он заявил, что в январе 2007 года Китай с помощью ракеты наземного базирования уничтожил собственный метеорологический спутник, чтобы продемонстрировать Соединенным Штатам свои возможности. Мэттис подчеркнул, что создание Космических сил является ответом на растущие угрозы со стороны других стран.
В конце октября 2017 года США отказались поддержать в ООН три резолюции, направленные на предотвращение гонки вооружений в космосе и разработанные в соавторстве Россией, Китаем и рядом других стран. Ключевым элементом одной из резолюций являлся призыв к скорейшему запуску международных переговоров о выработке юридически обязывающего документа, призванного не допустить размещения оружия в космосе.
В июне президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного вида ВС страны. Глава Белого дома уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил. Выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что «новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море».
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