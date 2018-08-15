Пентагон: США нужны Космические силы, чтобы противостоять России и Китаю

По данным издания, Мэттис утверждает, что у США нет планов по размещению оружия в космосе. Он подчеркнул, что спутники играют важную роль не только в проведении военных операций, но и жизненно необходимы для мировой экономики, поэтому важно их оборонять.

Он заявил, что в январе 2007 года Китай с помощью ракеты наземного базирования уничтожил собственный метеорологический спутник, чтобы продемонстрировать Соединенным Штатам свои возможности. Мэттис подчеркнул, что создание Космических сил является ответом на растущие угрозы со стороны других стран.

В конце октября 2017 года США отказались поддержать в ООН три резолюции, направленные на предотвращение гонки вооружений в космосе и разработанные в соавторстве Россией, Китаем и рядом других стран. Ключевым элементом одной из резолюций являлся призыв к скорейшему запуску международных переговоров о выработке юридически обязывающего документа, призванного не допустить размещения оружия в космосе.