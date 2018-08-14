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Двоих греческих военных освободили в Турции
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В Турции освободили двоих греческих военных 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Reuters
Суд города Эдирне на северо-западе Турции освободил двоих греческих солдат, задержанных в марте за незаконный переход границы, сообщает телеканал NTV во вторник.
Отмечается, что греческие военные отпущены без права покидать пределы Турции, суд над ними будет продолжен, сообщает телеканал.
Ранее в министерстве национальной обороны Греции сообщили РИА Новости, что турецкие военные задержали двух греческих военнослужащих, которые во время патрулирования границы в условиях очень плохой погоды случайно оказались на турецкой территории.
По сообщениям турецких СМИ, лейтенант и старшина греческой армии были задержаны с оружием в районе Пазаркуле и доставлены в расположение командования сил жандармерии Турции в Эдирне.
Как сообщили РИА Новости в министерстве национальной обороны Греции, в Афинах ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных. Однако после проведения соответствующих процедур греческих военных отправили в прокуратуру, а оттуда — в суд, который по требованию прокуратуры арестовал задержанных, обвинив их в шпионаже и незаконном проникновении в закрытую военную зону.
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