На Голанских высотах появились четыре поста российской военной полиции

"В настоящее время мы планируем и начали осуществлять этот план — выставлять посты российской военной полиции перед линией «Браво». То есть, подчеркиваю, непосредственно в демилитаризованной зоне постов военной полиции нет. Мы ставим посты вдоль линии «Браво», — сказал Кураленко.

"Сейчас в настоящее время выставлено уже четыре поста российской военной полиции. В ближайшее время выставим еще два, будет шесть. Впоследствии планируем довести их до восьми при необходимости уже", — продолжил генерал.

"Мы оказываем всемерное содействие миссии ООН для того, чтобы флаг ООН стоял на всех постах и миссия работала в полном объеме в демилитаризованной зоне", — подчеркнул Кураленко.

Он рассказал, что в северных районах есть три-четыре маршрута, на которых не прекращалось патрулирование. «Сейчас задача UNDOF (Силы ООН по наблюдению за разъединением и режимом прекращения огня) расширить патрулирование, а точнее — восстановить патрулирование в центральной и южной зоне. И мы видим нашу обязанность в том, чтобы им помочь», — отметил он.

По словам Кураленко, как только работа будет налажена, в том числе сирийской стороной, военная полиция передаст посты сирийцам.

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