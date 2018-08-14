ДТП в Турции: пострадали граждане Грузии

Турции перевернулся микроавтобус с гражданами Грузии , трех человек госпитализировали, передает ТАСС

По словам консула Грузии в Трабзоне Автандила Микацадзе, в микроавтобусе находился 21 гражданин Грузии.

«Большинство из них получили травмы легкой степени, им оказана неотложная помощь. Трое из них доставлены в две клиники Трабзона, где проходит их лечение», — заявил консул телекомпании «Рустави-2».

В клиники прибыли сотрудники консульства Грузии в Трабзоне.

По данным ряда СМИ, в момент аварии водитель микроавтобуса с грузинскими номерными знаками мог разговаривать по телефону или заснул. Он уже задержан.

Напомним, в середине июля автобус с туристами перевернулся на юго-западе Турции. Пострадали восемь человек, в том числе шесть россиян.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ