Ещё
ДТП в Турции: пострадали граждане Грузии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой

ДТП в Турции: пострадали граждане Грузии 

Мир24 1 час назад
В Турции перевернулся микроавтобус с гражданами Грузии, трех человек госпитализировали, передает ТАСС.
Авария произошла у города Трабзон.
По словам консула Грузии в Трабзоне Автандила Микацадзе, в микроавтобусе находился 21 гражданин Грузии.
«Большинство из них получили травмы легкой степени, им оказана неотложная помощь. Трое из них доставлены в две клиники Трабзона, где проходит их лечение», — заявил консул телекомпании «Рустави-2».
В клиники прибыли сотрудники консульства Грузии в Трабзоне.
По данным ряда СМИ, в момент аварии водитель микроавтобуса с грузинскими номерными знаками мог разговаривать по телефону или заснул. Он уже задержан.
Напомним, в середине июля автобус с туристами перевернулся на юго-западе Турции. Пострадали восемь человек, в том числе шесть россиян.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Коалиция в Йемене разбомбила автобус с детьми: десятки жертв Посол США потребовал от Лондона подчиниться Вашингтону Отдых в Турции может подорожать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган нанес ответный удар Трампу131
Вайкуле выдвинула Крыму условие
США устроили провокацию у Крымского моста664
Немецкая делегация приехала в Крым
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой4
Видео
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
01:15
Украина испытала «новый» танк
Армия В мире
00:10
NASA не нашло марсоход Opportunity после пыльной бури
Технологии Наука и техника
08:32
«Уйдешь с одной щеткой!» Степаненко мстит Петросяну
Шоу-бизнес
01:03
Доренко в прямом эфире оскорбил Дудя
Общество
01:04
В Йемене заметили загадочный БТР
Армия Ближний Восток
00:58
Немецкая делегация приехала в Крым
Политика
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение