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Российские военные сбили беспилотники боевиков у базы «Хмеймим»
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Российские военные сбили беспилотники боевиков у базы «Хмеймим»
РИА Новости
12 августа 2018
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РИА НОВОСТИ
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ УНИЧТОЖИЛИ ДВА БЕСПИЛОТНИКА, ЗАПУЩЕННЫХ БОЕВИКАМИ С ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ ДЕЭСКАЛАЦИИ ИДЛИБ В НАПРАВЛЕНИИ АВИАБАЗЫ «ХМЕЙМИМ» — ЦПВС
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