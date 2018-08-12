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Российские военные сбили беспилотники боевиков у базы «Хмеймим»
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Российские военные сбили беспилотники боевиков у базы «Хмеймим» 

РИА Новости 12 августа 2018
РИА НОВОСТИ
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ УНИЧТОЖИЛИ ДВА БЕСПИЛОТНИКА, ЗАПУЩЕННЫХ БОЕВИКАМИ С ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ ДЕЭСКАЛАЦИИ ИДЛИБ В НАПРАВЛЕНИИ АВИАБАЗЫ «ХМЕЙМИМ» — ЦПВС
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