Власти США изучат, как С-400 в Турции могут повлиять на американские ЗРС и авиацию

Дональдом Трампом. ВАШИНГТОН, 14 августа. / ТАСС /. Администрация США в течение трех месяцев подготовит и представит Конгрессу доклад по поводу того, как закупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 может повлиять на применение Анкарой американских зенитных ракетных систем (ЗРС), трех видов вертолетов и двух видов истребителей. Соответствующее положение содержится в оборонном бюджете на 2019 финансовый год, который в понедельник был подписан президентом США

Министру обороны и госсекретарю США предписывается в этом отчете обозначить то, как применение систем С-400 может затронуть операции турецких ВС и совместные с ее союзниками операции с применением ЗРС Patriot, вертолетов CH-147F Chinook, AH-64, UH-60 Black Hawk, а также истребителей F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II. Что может за этим последовать, в документе не говорится, однако властям США уже предписано приостановить поставки Анкаре истребителей F-35 до тех пор, пока не будет готов данный доклад.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством — членом НАТО , которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

В конце июля президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара обратится в Международный арбитражный суд, если Вашингтон откажется от передачи ей приобретенных F-35.