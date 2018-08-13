Минобороны Казахстана разъяснило, что делают танки Китая в республике 

АСТАНА, 13 авг — РИА Новости. Народная освободительная армия Китая производит переброску военной техники на полигон Чебаркуль в России через территорию Казахстана. Об этом, как сообщает Sputnik Казахстан, заявило Минобороны республики.
В понедельник, 13 августа, в соцсетях появилось видео поезда, перевозившего танки с эмблемой китайской армии.
Как пояснили в казахстанском оборонном ведомстве, Китай перевозит технику для участия в антитеррористическом командно-штабном учении стран ШОС «Мирная миссия-2018».
"Передвижение проходит по маршруту Достык — Актогай — Аягоз — Аул — Локоть, далее по территории Российской Федерации. Эшелоны Китайской Народной Республики на протяжении всей территории Республики Казахстан сопровождаются караулом регионального командования «Восток», — говорится в сообщении.
В учении «Мирная миссия» участвует более трех тысяч военнослужащих вооруженных сил государств ШОС: Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана и свыше 500 единиц вооружения и военной техники.
Казахстан направит свою военную технику и вооружение к месту проведения учения 18 августа.
Учение «Мирная миссия-2018» пройдут в России на полигоне Чебаркуль с 22 по 29 августа. Тема учений «Подготовка и выполнение совместных антитеррористических операций вооруженными силами стран ШОС».
ШОС — международная организация, была основана в 2001 году. Сначала ее членами были Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в организацию были приняты новые члены — Индия и Пакистан. Статусом стран-наблюдателей сейчас обладают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Страны-партнеры ШОС — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.