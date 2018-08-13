Минобороны Казахстана разъяснило, что делают танки Китая в республике

В понедельник, 13 августа, в соцсетях появилось видео поезда, перевозившего танки с эмблемой китайской армии.

Как пояснили в казахстанском оборонном ведомстве, Китай перевозит технику для участия в антитеррористическом командно-штабном учении стран ШОС «Мирная миссия-2018».

"Передвижение проходит по маршруту Достык — Актогай — Аягоз — Аул — Локоть, далее по территории Российской Федерации. Эшелоны Китайской Народной Республики на протяжении всей территории Республики Казахстан сопровождаются караулом регионального командования «Восток», — говорится в сообщении.

В учении «Мирная миссия» участвует более трех тысяч военнослужащих вооруженных сил государств ШОС: Индии, Казахстана, Кыргызстана , Китая, Пакистана , России, Таджикистана Узбекистана и свыше 500 единиц вооружения и военной техники.

Казахстан направит свою военную технику и вооружение к месту проведения учения 18 августа.

Учение «Мирная миссия-2018» пройдут в России на полигоне Чебаркуль с 22 по 29 августа. Тема учений «Подготовка и выполнение совместных антитеррористических операций вооруженными силами стран ШОС».