Ещё
Минобороны Казахстана разъяснило, что делают танки Китая в республике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Триумф Путина, женское счастье Поклонской и другие события дня
Триумф Путина, женское счастье Поклонской и другие события дня

Минобороны Казахстана разъяснило, что делают танки Китая в республике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 13 авг — РИА Новости. Народная освободительная армия Китая производит переброску военной техники на полигон Чебаркуль в России через территорию Казахстана. Об этом, как сообщает Sputnik Казахстан, заявило Минобороны республики.
В понедельник, 13 августа, в соцсетях появилось видео поезда, перевозившего танки с эмблемой китайской армии.
Как пояснили в казахстанском оборонном ведомстве, Китай перевозит технику для участия в антитеррористическом командно-штабном учении стран ШОС «Мирная миссия-2018».
"Передвижение проходит по маршруту Достык — Актогай — Аягоз — Аул — Локоть, далее по территории Российской Федерации. Эшелоны Китайской Народной Республики на протяжении всей территории Республики Казахстан сопровождаются караулом регионального командования «Восток», — говорится в сообщении.
В учении «Мирная миссия» участвует более трех тысяч военнослужащих вооруженных сил государств ШОС: Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана и свыше 500 единиц вооружения и военной техники.
Казахстан направит свою военную технику и вооружение к месту проведения учения 18 августа.
Учение «Мирная миссия-2018» пройдут в России на полигоне Чебаркуль с 22 по 29 августа. Тема учений «Подготовка и выполнение совместных антитеррористических операций вооруженными силами стран ШОС».
ШОС — международная организация, была основана в 2001 году. Сначала ее членами были Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в организацию были приняты новые члены — Индия и Пакистан. Статусом стран-наблюдателей сейчас обладают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Страны-партнеры ШОС — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Последние новости
Лайма Вайкуле: "Я даже не представляла, что люди такие звери" В НАСА ответили на угрозу прекращения поставок российских двигателей "Плавки забыл": в Сети высмеяли слова Порошенко об "украинской" Ялте
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын депутата убил целую семью354
Вайкуле выдвинула условие для выступления в Крыму183
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле97
В Гоби нашли военную базу20
Газманов жестко ответил Вайкуле из-за Крыма115
Видео
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Ближний Восток
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение