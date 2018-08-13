Эрдоган почувствовал удар в спину

По словам главы государства, с одной стороны, Вашингтон действует как союзник, с другой же, «стреляет в ногу своему стратегическому партнеру».

«Мы вместе в НАТО, а затем вы пытаетесь нанести удар в спину», — заявил он.

В то же время Эрдоган считает, что национальная валюта — турецкая лира — вскоре прекратит падение и вернется на нормальный уровень. Также президент ожидает продолжения атак на экономику страны, пишет Reuters

10 августа турецкая лира обновила исторический минимум, установленный в 2001 году — ее курс обрушился на 18 процентов. Президент Турции призвал граждан продавать доллары и евро, чтобы спасти национальную валюту. МВД Турции решило принять меры из-за провокационных публикаций в соцсетях на тему курса лиры.

Ее курс рухнул после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.