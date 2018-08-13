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Иран представил новую баллистическую ракету
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Иран представил баллистическую ракету нового поколения «Фатех» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Ирана Амир Хатами представил в понедельник баллистическую ракету типа "Фатех" нового поколения, способную уклоняться от радаров и достигать цели с повышенной точностью, сообщает информационное агентство Tasnim.
По словам Хатами, новая ракета была полностью спроектирована иранскими специалистами. Министр обороны Ирана добавил, что испытания ракеты прошли успешно. Он подчеркнул, что массовое производство новых ракет позволит стране значительно усилить обороноспособность и что вооруженные силы Ирана намерены и дальше развивать ракетную промышленность и увеличивать возможности создаваемых в стране ракет. Хатами также отметил, что Иран никогда не позволит другим странам вмешиваться во внутренние дела государства.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщил, что Иран впервые более чем за год провел испытание баллистической ракеты. По данным источников, пуск состоялся на юго-востоке Ирана в районе города Джаска и был обнаружен американскими спутниками. Ракета пролетела более 100 миль (около 160 километров) по траектории полета до испытательного полигона в иранской пустыне.
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