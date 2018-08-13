Иран представил новую баллистическую ракету

Иран представил баллистическую ракету нового поколения «Фатех»

Министр обороны Ирана Амир Хатами представил в понедельник баллистическую ракету типа "Фатех" нового поколения, способную уклоняться от радаров и достигать цели с повышенной точностью, сообщает информационное агентство Tasnim.

По словам Хатами, новая ракета была полностью спроектирована иранскими специалистами. Министр обороны Ирана добавил, что испытания ракеты прошли успешно. Он подчеркнул, что массовое производство новых ракет позволит стране значительно усилить обороноспособность и что вооруженные силы Ирана намерены и дальше развивать ракетную промышленность и увеличивать возможности создаваемых в стране ракет. Хатами также отметил, что Иран никогда не позволит другим странам вмешиваться во внутренние дела государства.