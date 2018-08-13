В Кабуле прогремел взрыв

В Кабуле рядом со зданием избиркома прогремел взрыв

Взрыв произошел рядом со зданием избирательной комиссии в Кабуле , сообщает телеканал TOLO News.

В момент взрыва рядом с офисом избиркома собрались протестующие сторонники кандидатов, отстраненных от участия в выборах.

Сообщается, что рядом с протестующими подорвался террорист-смертник. В результате взрыва погиб полицейский, еще один правоохранитель был ранен.

Ранее сообщалось, что независимая избирательная комиссия Афганистана (IEC) объявила, что президентские выборы в стране пройдут 20 апреля 2019 года. Таким образом выборы главы государства должны состояться через шесть месяцев после парламентских выборов, назначенных на 20 октября.