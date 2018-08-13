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В Кабуле прогремел взрыв
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В Кабуле рядом со зданием избиркома прогремел взрыв 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Shah Marai
Взрыв произошел рядом со зданием избирательной комиссии в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News.
В момент взрыва рядом с офисом избиркома собрались протестующие сторонники кандидатов, отстраненных от участия в выборах.
Сообщается, что рядом с протестующими подорвался террорист-смертник. В результате взрыва погиб полицейский, еще один правоохранитель был ранен.
Ранее сообщалось, что независимая избирательная комиссия Афганистана (IEC) объявила, что президентские выборы в стране пройдут 20 апреля 2019 года. Таким образом выборы главы государства должны состояться через шесть месяцев после парламентских выборов, назначенных на 20 октября.
Предыдущие выборы президента прошли в Афганистане в 2014 году в два тура — 5 апреля и 14 июня. Победу во втором туре одержал Ашраф Гани Ахмадзай, но его основной соперник Абдулла Абдулла заявил о массовых фальсификациях и намерении сформировать собственное правительство. Гани официально вступил в должность в сентябре, благодаря соглашению о разделении власти, которое было подписано с Абдуллой.
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