Иран начал переговоры о поставке электричества в Россию

"Мы начали переговоры в парах Иран — Армения и Иран — Азербайджан о возможности поставок электроэнергии в Россию", — сказал Ардаканиян. Он отметил, что «сегодня важной задачей для Ирана является подключение к европейским электрическим сетям, и у Тегерана есть несколько вариантов для реализации этой идеи».

"Один из них — это подключение к электросетям Европы через территории наших северных соседей", — добавил министр.