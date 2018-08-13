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Иран начал переговоры о поставке электричества в Россию
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Иран начал переговоры о поставке электричества в Россию 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТАСС, 13 июля. Иран начал переговоры с Азербайджаном и Арменией о возможности экспорта электроэнергии в Россию через территорию этих стран. Об этом в понедельник сообщил агентству IRNA министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян.
"Мы начали переговоры в парах Иран — Армения и Иран — Азербайджан о возможности поставок электроэнергии в Россию", — сказал Ардаканиян. Он отметил, что «сегодня важной задачей для Ирана является подключение к европейским электрическим сетям, и у Тегерана есть несколько вариантов для реализации этой идеи».
"Один из них — это подключение к электросетям Европы через территории наших северных соседей", — добавил министр.
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