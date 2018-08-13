«Змей Горыныч» замечен в Сирии

«Змей Горыныч» замечен в составе элитных «Сил Тигра» в Сирии

Эти пятнадцатитонные инженерные машины в условиях Сирии стали по-настоящему боевыми. Время от времени они используются по прямому назначению — хорошо очищают местность от мин, однако в большинстве случаев их применяют во время штурмов для уничтожения различных военных объектов боевиков. Доставляемые к целям с помощью ракетных двигателей заряды взрывчатого вещества весом в 700 кг вызывают масштабные разрушения, при этом поднимаемые вверх облака пыли очень напоминают ядерные "грибы".

Появившиеся в 2014 году в Сирии УР-77 вначале были задействованы в захваченных боевиками пригородах Дамаска . Потом, когда сирийская армия при поддержке российских ВКС перешла в наступление по всей территории страны, они стали "гастролировать" по разным участкам фронта.

Появление "Метеоритов" всегда было плохим предзнаменованием для террористов — их оборона рассыпалась в прямом и переносном смыслах. Военные эксперты считают, что аналогичная ситуация сложится и сейчас, поэтому во избежание ненужных жертв обороняющимся было бы гораздо разумнее поскорее сложить оружие.