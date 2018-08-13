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В Сибири танкисты уничтожили «джихад-мобили» условных террористов
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В Сибири танкисты уничтожили «джихад-мобили» условных террористов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 13 авг — РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии в Кемеровской области отработали уничтожение высокоманевренных целей условного противника — «джихад-мобилей» — из танков Т-72Б3, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"По плану тренировки, экипажи танков должны были с ходу уничтожить движущиеся автомобили повышенной проходимости — «джихад-мобили», на которых находились расчеты противотанковых гранатометов условных террористов. Мишени для поражения были на расстоянии от 150 до 2 тысяч метров", — говорится в сообщении.
По условию учений, военнослужащие выполнили три штатных артиллерийских выстрела, а также отработали уничтожение разрозненных сил условного противника из пулеметов. В пресс-службе отметили, что выполнение такого задания требует от экипажа танка высокого навыка владения техникой и слаженности действий, так как стрельба выполняется по мишеням, движущимся с большой скоростью.
В занятиях по штатной стрельбе широко использовался боевой опыт, накопленный в ходе действий в локальных конфликтах.
Ранее командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин отмечал, что с учетом накопленного опыта в военных конфликтах наращиваются усилия в совместной (межвидовой) подготовке войск, осваиваются новые способы ведения боевых действий.
Как сообщалось, массовое применение начиненных взрывчаткой «джихад-мобилей» происходило со стороны террористов в Сирии, что заставило внести корректировку в действия российских и сирийских правительственных войск.
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