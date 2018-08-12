Король Иордании пригрозил террористам

Король Иордании пообещал «железной рукой» сокрушить террористов

Король Иордании Абдалла II пообещал "железной рукой" сокрушить "всех, кто посягает на безопасность и мирную жизнь его подданных". Как сообщило агентство Petra, об этом король заявил в воскресенье на совещании с военно-политическим руководством страны во дворце "Хусейния", которое состоялось после вооруженных вылазок террористов в городах Фухейс и Салт.

"Иордания вновь стала мишенью темных сил, и перед нами стоит задача уничтожить террористическую сеть, на какие бы жертвы ради этого не пришлось пойти", — сказал он. При этом Абдалла II отметил, что Иордания "станет преградой на пути экстремистских идей, распространяемых отщепенцами, благодаря единству внутреннего национального фронта".

"Наш народ становится еще более сплоченным, когда сталкивается с такими вызовами, что усиливает решимость вооруженных сил избавить королевство от бича терроризма", — подчеркнул король.

В пятницу действующие в подполье экстремисты подложили мину под патрульную машину в христианском городе Фухейс (12 км от Аммана ), где проходил музыкальный фольклорный фестиваль. При взрыве погиб офицер сил безопасности и еще шесть жандармов получили ранения.

В субботу иорданские силовики провели операцию в городе Салт (35 км от Аммана) и ликвидировали там террористическую ячейку. В столкновении с боевиками погибли четверо военнослужащих.