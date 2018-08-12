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Король Иордании пригрозил террористам
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Король Иордании пообещал «железной рукой» сокрушить террористов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Король Иордании Абдалла II пообещал "железной рукой" сокрушить "всех, кто посягает на безопасность и мирную жизнь его подданных". Как сообщило агентство Petra, об этом король заявил в воскресенье на совещании с военно-политическим руководством страны во дворце "Хусейния", которое состоялось после вооруженных вылазок террористов в городах Фухейс и Салт.
"Иордания вновь стала мишенью темных сил, и перед нами стоит задача уничтожить террористическую сеть, на какие бы жертвы ради этого не пришлось пойти", — сказал он. При этом Абдалла II отметил, что Иордания "станет преградой на пути экстремистских идей, распространяемых отщепенцами, благодаря единству внутреннего национального фронта".
"Наш народ становится еще более сплоченным, когда сталкивается с такими вызовами, что усиливает решимость вооруженных сил избавить королевство от бича терроризма", — подчеркнул король.
В пятницу действующие в подполье экстремисты подложили мину под патрульную машину в христианском городе Фухейс (12 км от Аммана), где проходил музыкальный фольклорный фестиваль. При взрыве погиб офицер сил безопасности и еще шесть жандармов получили ранения.
В субботу иорданские силовики провели операцию в городе Салт (35 км от Аммана) и ликвидировали там террористическую ячейку. В столкновении с боевиками погибли четверо военнослужащих.
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