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Шойгу раскрыл степень вовлеченности ВКС России в борьбу с терроризмом в Сирии
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Шойгу раскрыл степень вовлеченности ВКС России в борьбу с терроризмом в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что за время операции в Сирии боевую практику прошли две трети летного и технического состава российской военной авиации.
Шойгу рассказал, что министерство обороны России проводило «плановые ротации, с тем чтобы максимальное количество летного состава могло принимать участие в этой операции, в операции против международного терроризма», передает ТАСС.
«Если говорить про авиацию, большая часть, скажу так, две трети летного и технического состава, они прошли через боевую практику, имеет большую боевую практику», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в России появились «молодые летчики, которые имеют по сто и больше боевых вылетов, и их много».
Напомним, в мае Шойгу на заседании коллегии ведомства сообщил, что по итогам специальной операции в Сирии было принято решение о проведении модернизации 11 типов самолетов и вертолетов.
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