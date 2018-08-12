Шойгу раскрыл степень вовлеченности ВКС России в борьбу с терроризмом в Сирии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что за время операции в Сирии боевую практику прошли две трети летного и технического состава российской военной авиации.

Шойгу рассказал, что министерство обороны России проводило «плановые ротации, с тем чтобы максимальное количество летного состава могло принимать участие в этой операции, в операции против международного терроризма», передает ТАСС

«Если говорить про авиацию, большая часть, скажу так, две трети летного и технического состава, они прошли через боевую практику, имеет большую боевую практику», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в России появились «молодые летчики, которые имеют по сто и больше боевых вылетов, и их много».

Напомним, в мае Шойгу на заседании коллегии ведомства сообщил, что по итогам специальной операции в Сирии было принято решение о проведении модернизации 11 типов самолетов и вертолетов.