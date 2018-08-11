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Шойгу заявил, что российская военная техника подтвердила в Сирии свое совершенство
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Шойгу заявил, что российская военная техника подтвердила в Сирии свое совершенство 

ТАСС 48 минут назад
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал совершенной военную технику, которая применяется Россией в сирийской кампании. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала «Россия 24».
"Я не могу не сказать о нашей оборонной промышленности, которая очень плотно работала с нами и продолжает работать, они дорабатывают технику, устраняют недостатки. Хочу сказать, что за это время [сирийской военной кампании России] многое устранено, и могу сказать, что наша сегодняшняя техника может с уверенностью носить наименование совершенной, совершенная техника, соответствующая условиям сегодняшнего времени, условиям ведения борьбы", — сказал он.
Шойгу, в частности, отметил, работу систем противовоздушной обороны российского производства. «Техника ПВО — я не знаю других примеров, когда большее количество крылатых ракет сбивалось при ударах».
Операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. 11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, заявил о ее завершении и отдал приказ о сокращении российской группировки войск в республике.
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Как сообщили в Минобороны РФ, атака длилась с 03:42 до 05:10 по местному времени (совпадает с московским), из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.
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