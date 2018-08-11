Шойгу заявил, что российская военная техника подтвердила в Сирии свое совершенство

МОСКВА , 11 августа. / ТАСС /. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал совершенной военную технику, которая применяется Россией в сирийской кампании. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала «Россия 24».

"Я не могу не сказать о нашей оборонной промышленности, которая очень плотно работала с нами и продолжает работать, они дорабатывают технику, устраняют недостатки. Хочу сказать, что за это время [сирийской военной кампании России] многое устранено, и могу сказать, что наша сегодняшняя техника может с уверенностью носить наименование совершенной, совершенная техника, соответствующая условиям сегодняшнего времени, условиям ведения борьбы", — сказал он.

Шойгу, в частности, отметил, работу систем противовоздушной обороны российского производства. «Техника ПВО — я не знаю других примеров, когда большее количество крылатых ракет сбивалось при ударах».

Операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. 11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин , выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, заявил о ее завершении и отдал приказ о сокращении российской группировки войск в республике.