Россия отразила еще одну атаку в Сирии

В Сирии военные уничтожили запущенный в сторону авиабазы Хмеймим беспилотник

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что российские военные уничтожили беспилотник террористов, который приближался к авиабазе Хмеймим.

«11 августа в тёмное время суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА в ударном снаряжении, запущенный с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям», — приводит РИА Новости слова Цыганкова.

Он отметил, что цель была уничтожена на безопасном расстоянии от базы. Пострадавших и ущерба нет.

10 августа сообщалось, что российские военные уничтожили два беспилотника, которые были запущены в направлении авиабазы Хмеймим с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия.