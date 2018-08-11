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Россия отразила еще одну атаку в Сирии
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В Сирии военные уничтожили запущенный в сторону авиабазы Хмеймим беспилотник 

RT на русском 23 минуты назад
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что российские военные уничтожили беспилотник террористов, который приближался к авиабазе Хмеймим.
«11 августа в тёмное время суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА в ударном снаряжении, запущенный с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям», — приводит РИА Новости слова Цыганкова.
Он отметил, что цель была уничтожена на безопасном расстоянии от базы. Пострадавших и ущерба нет.
10 августа сообщалось, что российские военные уничтожили два беспилотника, которые были запущены в направлении авиабазы Хмеймим с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия.
RT на русском: последние новости
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