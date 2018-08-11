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Эрдоган решил избегать доллара в торговле
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Эрдоган решил избегать доллара в торговле 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Турция готова использовать в расчетах с торговыми партнерами национальные валюты, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы готовимся вести торговлю в национальных валютах с Китаем, Россией, Ираном, Украиной, на долю которых приходится наибольший объем двусторонней торговли. Если европейские страны хотят освободиться из-под давления доллара, мы готовы создать аналогичную систему и с ними», — сказал он на митинге в Ризе, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.
Напомним, ранее в Вашингтоне объявили о пересмотре торговых льгот Турции, а президент США Дональд Трамп одобрил повышение пошлин на турецкую сталь и алюминий. После этого курс турецкой лиры резко упал.
В турецком МИДе отреагировали на введение санкций. Эрдоган предупредил, что односторонние действия в адрес Турции «подорвут интересы и безопасность США».
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