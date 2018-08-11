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ПВО Сирии перехватила «вражеские цели» на западной окраине Дамаска
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ПВО Сирии перехватила «вражеские цели» на западной окраине Дамаска 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Дамаск, 11 августа /Синьхуа/ — Система ПВО Сирии в ночь на субботу перехватила «вражеские цели» на западной окраине Дамаска. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство САНА.
Эти цели были перехвачены над городком Дейр аль-Ашаер вблизи границы с Ливаном, заявили СМИ, не раскрывая других подробностей.
Между тем базирующаяся в Великобритании организация "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" в субботу сообщила, что слышались взрывы, в то время как ПВО Сирии реагировала на атаку, направленную на военные позиции в Дейр аль-Ашаере.
По информации организации, пока неясно, подверглись ли они удару, или нападение было полностью перехвачено.
Данных о том, кто стоит за атакой, не было.
Напомним, 2 августа система ПВО Сирии отреагировала на аналогичную атаку, которая, как позже сообщалось, осуществлялась израильским беспилотником. —0—
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