ПВО Сирии перехватила «вражеские цели» на западной окраине Дамаска

Дамаск , 11 августа / Синьхуа / — Система ПВО Сирии в ночь на субботу перехватила «вражеские цели» на западной окраине Дамаска. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство САНА.

Эти цели были перехвачены над городком Дейр аль-Ашаер вблизи границы с Ливаном , заявили СМИ, не раскрывая других подробностей.

По информации организации, пока неясно, подверглись ли они удару, или нападение было полностью перехвачено.

Данных о том, кто стоит за атакой, не было.

Напомним, 2 августа система ПВО Сирии отреагировала на аналогичную атаку, которая, как позже сообщалось, осуществлялась израильским беспилотником. —0—