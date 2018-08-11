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Иран испытал баллистическую ракету
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Иран испытал баллистическую ракету 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Иран впервые в 2018 году испытал баллистическую ракету семейства «Фатех». Это стало известно американской разведке. По ее данным, испытания проводились одновременно с морскими маневрами Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР) в Ормузском проливе.
Ракета «Фатех-110» стартовала с базы КСИР, пролетела более 160 километров над проливом и упала на полигоне в пустыне на территории Ирана, передает ТАСС. Информация о пуске была получена с разведывательных спутников США.
4 июля КСИР пригрозил перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, если США будет продолжать свою санкционную политику в отношении Ирана. Контр-адмирал Хосейн Ханзади, командующий ВМС Ирана. Заявил, что в вопросе открытости пролива определяющим фактором являются интересы Исламской Республики.
8 мая США вышли из ядерной сделки с Ираном, при этом Дональд Трамп пообещал вернуть старые антииранские санкции и ввести новые.
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