Иран испытал баллистическую ракету

Иран впервые в 2018 году испытал баллистическую ракету семейства «Фатех». Это стало известно американской разведке. По ее данным, испытания проводились одновременно с морскими маневрами Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР) в Ормузском проливе.

Ракета «Фатех-110» стартовала с базы КСИР, пролетела более 160 километров над проливом и упала на полигоне в пустыне на территории Ирана, передает ТАСС . Информация о пуске была получена с разведывательных спутников США

4 июля КСИР пригрозил перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, если США будет продолжать свою санкционную политику в отношении Ирана. Контр-адмирал Хосейн Ханзади, командующий ВМС Ирана. Заявил, что в вопросе открытости пролива определяющим фактором являются интересы Исламской Республики.