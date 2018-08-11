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Fox: США засекли первое в этом году испытание Ираном баллистической ракеты
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Fox: США засекли первое в этом году испытание Ираном баллистической ракеты 

ТАСС 25 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Разведка США засекла первое в текущем году испытание Ираном баллистической ракеты семейства Fateh. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на трех должностных лиц Соединенных Штатов.
По их утверждению, испытания баллистической ракеты Fateh-110 совпали по времени с военно-морскими маневрами, проведенными на прошлой неделе в Ормузском проливе Корпусом «стражей исламской революции» (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Ракета была запущена с базы КСИР на юго-востоке Ирана, пролетела больше 160 км над Ормузским проливом до полигона в пустыне на территории республики. Пуск засекли американские спутники разведывательного назначения, уточнил телеканал.
В Пентагоне отказались подтвердить сведения Fox News.
Ранее командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади сообщил, что национальные интересы Ирана являются определяющим фактором в вопросе сохранения Ормузского пролива открытым для судоходства. 4 июля КСИР заявил о готовности перекрыть пролив для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат санкционную политику по отношению к Ирану.
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