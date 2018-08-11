Fox: США засекли первое в этом году испытание Ираном баллистической ракеты

НЬЮ-ЙОРК , 11 августа. / ТАСС /. Разведка США засекла первое в текущем году испытание Ираном баллистической ракеты семейства Fateh. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на трех должностных лиц Соединенных Штатов.

По их утверждению, испытания баллистической ракеты Fateh-110 совпали по времени с военно-морскими маневрами, проведенными на прошлой неделе в Ормузском проливе Корпусом «стражей исламской революции» (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Ракета была запущена с базы КСИР на юго-востоке Ирана, пролетела больше 160 км над Ормузским проливом до полигона в пустыне на территории республики. Пуск засекли американские спутники разведывательного назначения, уточнил телеканал.

Ранее командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади сообщил, что национальные интересы Ирана являются определяющим фактором в вопросе сохранения Ормузского пролива открытым для судоходства. 4 июля КСИР заявил о готовности перекрыть пролив для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат санкционную политику по отношению к Ирану.