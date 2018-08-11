СМИ: Иран впервые за год испытал баллистическую ракету 

Спутники американской разведки зафиксировали проведение Ираном испытания баллистической ракеты Fateh-110. Запуск стал первым за год.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News, ракета была запущена с базы Корпуса «стражей исламской революции» на юго-востоке страны. Снаряд пролетел больше 160 километров над Ормузским проливом. Между тем в Пентагоне отказались подтвердить данные сведения.
Испытания связывают с выходом США из ядерной сделки с ИРИ, предусматривающей отказ Тегерана от обогащения урана взамен за отмену экономических ограничений. Президент Дональд Трамп говорил, что считает ядерную сделку «худшей договоренностью», когда-либо заключенной США. Запуск произошел за несколько дней до возобновления санкций в отношении Тегерана. В ноябре Трамп пообещал усилить ограничительные меры. При этом глава Белого дома заявляет, что руководствуется исключительно желанием «мира во всем мире».