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СМИ: Иран впервые за год испытал баллистическую ракету
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СМИ: Иран впервые за год испытал баллистическую ракету 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Спутники американской разведки зафиксировали проведение Ираном испытания баллистической ракеты Fateh-110. Запуск стал первым за год.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News, ракета была запущена с базы Корпуса «стражей исламской революции» на юго-востоке страны. Снаряд пролетел больше 160 километров над Ормузским проливом. Между тем в Пентагоне отказались подтвердить данные сведения.
Испытания связывают с выходом США из ядерной сделки с ИРИ, предусматривающей отказ Тегерана от обогащения урана взамен за отмену экономических ограничений. Президент Дональд Трамп говорил, что считает ядерную сделку «худшей договоренностью», когда-либо заключенной США. Запуск произошел за несколько дней до возобновления санкций в отношении Тегерана. В ноябре Трамп пообещал усилить ограничительные меры. При этом глава Белого дома заявляет, что руководствуется исключительно желанием «мира во всем мире».
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