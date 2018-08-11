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СМИ: Иран провёл испытательный пуск баллистической ракеты
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СМИ: Иран провёл испытательный пуск баллистической ракеты 

RT на русском 26 минут назад
Фото: Главный региональный
Военные Ирана впервые более чем за год провели испытание баллистической ракеты.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
«Впервые за более чем год Иран испытал баллистическую ракету в знак неповиновения», — указывает телеканал.
Три собеседник указали, что пуск состоялся на юго-востоке страны. Пуск был обнаружен американскими спутниками.
Отмечается, что ракета пролетела более 100 миль по траектории полёта до испытательного полигона в иранской пустыне.
Ранее независимый эксперт, политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал американские санкции в отношении Ирана.
RT на русском: последние новости
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