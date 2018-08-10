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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние экономические и торговые отношения между двумя странами, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера в пятницу.
"Сегодня наш президент во время мероприятий в Байбурте провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры обменялись мнениями о двусторонних торгово-экономических отношениях, а также обсудили ситуацию в регионе. Они с удовлетворением отметили, что эти отношения развиваются в положительном ключе. Они также положительно оценили сотрудничество в сферах оборонной промышленности и энергетики", — сказал источник.
По его словам, лидеры двух стран также обсудили ход развития событий в Сирии на фоне реализации астанинских соглашений.
Ранее сообщалось, что турецкая лира обвалилась по отношению к доллару после решения президента США Дональда Трампа по пошлинам.
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