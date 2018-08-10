Военная полиция России выставит посты у демилитаризованной зоны на Голанах

"Мы сейчас находимся в Эль-Весии, провинция Эль-Кунейтра , где выставлен первый стационарный наблюдательный пост российской военной полиции. В дальнейшем будет выставлено еще семь постов. Все они будут являться гарантом безопасности для мирных жителей провинции Эль-Кунейтра", — сказал он.

В свою очередь замкомандующего группировкой генерал-лейтенант Сергей Кураленко отметил, что посты выставят перед демилитаризованной зоной, которую контролируют силы ООН

"Подчеркиваю, что в демилитаризованной зоне постов российской военной полиции не будет. Посты обеспечат мир в районах Сирии, а точнее в провинции Эль-Кунейтра", — добавил он.

Генерал заявил, что российский флаг на данной территории будет гарантировать мирному населению, что «мир на эту землю пришел навсегда».

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в 1967 году во время Шестидневной войны. Принятый в Израиле в 1981 году закон «О Голанских высотах» в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Резолюцией ООН аннексия была признана незаконной, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещения там миссии ООН. В начале августа миссия ООН в сопровождении российской военной полиции впервые с 2011 провела патрулирование зоны, заехав в нее с территории Сирии. Второе патрулирование силы ООН провели без сопровождения военных РФ.

До этого силы ООН, штаб которых находится в Дамаске , были вынуждены для патрулирования этой территории ездить через Ливан , поскольку сирийская часть демилитаризованной зоны находилась под контролем боевиков.

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