В Сирии зафиксировали обстрелы со стороны боевиков

В Латакии, Хаме и Алеппо зафиксировали обстрелы со стороны боевиков

Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также в трех районах города Алеппо за прошедшие сутки, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований… В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко (дважды), Сараф, Мортлу, Мамухия и Хармат провинции Латакия, Зеллакият провинции Хама, а также районов Хандрат, Эз-Захра (четыре раза) и Аль-Хамдания (трижды) города Алеппо", — говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки представителями российского Центра проведена гуманитарная акция в населенном пункте Телль-Рифаат в провинции Алеппо, в ходе которой мирным жителям выдано 650 продовольственных пакетов общим весом более 2,8 тонны.

Всего с начала процесса урегулирования российский Центр провел более 1,8 тысячи гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 2,8 тысячи тонн.

Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 66 сирийцам, в том числе 37 детям. Всего медицинская помощь оказана более 87,6 тысячи человек.