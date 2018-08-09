Сирия осудила удары арабской коалиции в Йемене

Сирия осудила удары арабской коалиции по колонне с детьми в Йемене

Руководство Сирии решительно осуждает авиаудары арабской коалиции по колонне, перевозившей детей в городе Саада в Йемене , сообщается в заявлении МИД САР.

"Сирия решительно осуждает ужасное преступление, совершенное коалицией режима Саудов против колонны в Сааде в Йемен, которая перевозила детей, что привело к гибели большого количества детей и ранению остальных", — цитирует сирийское национальное агентство САНА.

Дамаск также заявил, что подобные действия доказывают преступную деятельность Эр-Рияда в Йемене, "является основным спонсором террористических группировок", пишет агентство.

Франции и Сирийское правительство возложило ответственность на страны запада за поддержку Саудовской Аравии , считая, что подобные действия со стороны США Великобритании нарушают международные законы по правам человека и правам детей.

Ранее представитель МККК в Йемене Мирелла Ходейб сообщила РИА Новости , что десятки людей, большинство из которых дети, пострадали после атаки на автобус в районе рынка Дахян в городе Саада на северо-западе Йемена. Между тем, представитель минздрава в контролируемой повстанцами Сане Юсеф аль-Хадери в Twitter сообщил, что в результате авиаудара по Сааде погибли свыше 40 человек, более 60 получили ранения.

В то же время подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на принадлежащее повстанцам министерство здравоохранения в Сане сообщил, что число погибших в результате ударов по автобусу, перевозившему детей в городе Саада, увеличилось до 47 человек, 77 человек получили ранения.