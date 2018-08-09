США намерены к 2020 году создать министерство космических сил в структуре Пентагона

ВАШИНГТОН, 9 августа. / ТАСС /. Американская администрация к 2020 году намерена сформировать в структуре Пентагона новое министерство космических сил, которое позволит организовать подготовку и комплектование нового, шестого вида ВС США . Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в Пентагоне, посвященного военной стратегии США в космическом пространстве.

"Наша администрация вскоре предпримет действия по имплементации этих рекомендаций [представленных в докладе Пентагона] с целью сформирования министерства космических сил США к 2020 году", — сказал он. «Конгресс должен провести работу по созданию этого нового министерства, которое позволит организовать подготовку и комплектование американских Космических сил», — добавил Пенс, уточнив, что на этом направлении администрация уже ведет работу с лидерами Конгресса.