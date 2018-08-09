Министр обороны Сирии пригласил главу генштаба Ирана в Дамаск

Стороны также обсудили вопросы безопасности на Ближнем Востоке и борьбы с терроризмом в Сирии. Багери поздравил Аюба с успешными действиями правительственных сил в районе Дераа и на юге страны и выразил надежду, что «в ближайшем времени сирийская армия выдворит все террористические и оккупационные силы из района Эт-Танф и южного Евфрата».

В свою очередь Аюб поблагодарил «правительство и народ Ирана за поддержку народа Сирии в его затяжной борьбе с террористами».