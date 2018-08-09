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Министр обороны Сирии пригласил главу генштаба Ирана в Дамаск
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Министр обороны Сирии пригласил главу генштаба Ирана в Дамаск 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 9 августа. /ТАСС/. Министр обороны Сирии Али Абдалла Аюб пригласил в ходе телефонного разговора начальника генштаба ВС Ирана Мохаммада Хосейна Багери приехать с официальным визитом в Дамаск. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Вооруженные силы Ирана.
Стороны также обсудили вопросы безопасности на Ближнем Востоке и борьбы с терроризмом в Сирии. Багери поздравил Аюба с успешными действиями правительственных сил в районе Дераа и на юге страны и выразил надежду, что «в ближайшем времени сирийская армия выдворит все террористические и оккупационные силы из района Эт-Танф и южного Евфрата».
В свою очередь Аюб поблагодарил «правительство и народ Ирана за поддержку народа Сирии в его затяжной борьбе с террористами».
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