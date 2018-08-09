Более 200 казахстанских военных задействуют в учениях ШОС «Мирная миссия» под Челябинском

"От Вооруженных сил Казахстана в совместных военных антитеррористических командно-штабных учениях государств-членов ШОС «Мирная миссия-2018» будут задействованы свыше 200 военнослужащих десантно-штурмовых войск и порядка 60 единиц вооружения и военной техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году учения пройдут на полигоне Чебаркуль Челябинской области с 22 по 29 августа. «Целями учений является отработка вопросов координации органов управления вооруженных сил государств ШОС при подготовке совместной антитеррористической операции, повышение готовности органов управления, сил и средств государств ШОС к борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом», — пояснили в министерстве.

Китая, Пакистана, России, Таджикистана и В общей сложности на учения «Мирная миссия» привлечено более 3 тыс. военнослужащих вооруженных сил государств ШОС: Индии, Казахстана, Киргизии Узбекистана и свыше 500 единиц вооружения и военной техники. «Согласно замыслу учений предусмотрена отработка совместных действий вооруженных сил стран— участниц в случае захвата террористами власти или части территории одного из государств», — уточнили в пресс-службе.

Антитеррористические учения «Мирная миссия» проводятся на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года. В 2016 году учения состоялись в Киргизии, в 2014 году — в Китае, в 2012 году— в Таджикистане, в 2010 году — в Казахстане.