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Непонятный авиаудар убил десятки детей в автобусе
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Непонятный авиаудар убил десятки детей в автобусе 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Hani Mohammed / AP
Автобус с детьми попал под авиаудар в йеменском городе Дахиан (провинция Саада). Как передает Sky News, погибли по меньшей мере 20 человек.
По данным Международного комитета Красного Креста, удар пришелся по городскому рынку, в больницы доставили десятки убитых и раненых. Местные СМИ сообщают о 39 погибших и 51 пострадавшем, среди которых большая часть — дети. Как передает Reuters, большинство жертв младше 10 лет.
Кто именно нанес удар, не уточняется, однако ответственность за атаку возлагают на возглавляемую Саудовской Аравией коалицию. Комментариев от ее представителей не поступало.
Ранее в августе коалиция разбомбила рыбный порт и рыбный рынок в йеменском городе Ходейда. В результате налета были убиты 26 человек, еще 35 получили различные ранения.
Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.
В июле 2018-го сообщалось, что председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению гражданской войны на территории страны.
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