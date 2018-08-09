США разместили в Европе эскадрилью истребителей F-22 в рамках программы сдерживания России

ТАСС , 9 августа. Военно-воздушные силы США перебросили в Германию эскадрилью истребителей F-22 в рамках мер по сдерживанию России , истребители пробудут в Европе нескольких недель. Об этом сообщил журнал The National Interest со ссылкой на заявление Командования ВВС США в Европе.

"ВВС США развернули одну эскадрилью F-22 Raptor, летчиков и сопутствующее оборудование на авиабазе Шпангдалем в Германии для проведения тренировочных полетов совместно с другими европейскими самолетами. F-22 прибыли 8 августа и пробудут в Европе в течение нескольких недель. Это учебное развертывание проходит в рамках европейской инициативы сдерживания", — говорится в заявлении.

Истребители приписаны к 95-й истребительной эскадрильи 325-го истребительного крыла на авиабазе Тиндалл в штате Флорида. «Рапторы» будут использовать базу Шпангдалем в качестве места базирования, но для проведения тренировок с союзниками по НАТО будут перебрасываться и в другие части Европы.

Ранее о предстоящей переброске в Европу американских самолетов пятого поколения сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс, не уточнив при этом, какие конкретно самолеты, в каком количестве и куда конкретно планируется отправить.