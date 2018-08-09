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США разместили в Европе эскадрилью истребителей F-22 в рамках программы сдерживания России
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США разместили в Европе эскадрилью истребителей F-22 в рамках программы сдерживания России 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 9 августа. Военно-воздушные силы США перебросили в Германию эскадрилью истребителей F-22 в рамках мер по сдерживанию России, истребители пробудут в Европе нескольких недель. Об этом сообщил журнал The National Interest со ссылкой на заявление Командования ВВС США в Европе.
"ВВС США развернули одну эскадрилью F-22 Raptor, летчиков и сопутствующее оборудование на авиабазе Шпангдалем в Германии для проведения тренировочных полетов совместно с другими европейскими самолетами. F-22 прибыли 8 августа и пробудут в Европе в течение нескольких недель. Это учебное развертывание проходит в рамках европейской инициативы сдерживания", — говорится в заявлении.
Истребители приписаны к 95-й истребительной эскадрильи 325-го истребительного крыла на авиабазе Тиндалл в штате Флорида. «Рапторы» будут использовать базу Шпангдалем в качестве места базирования, но для проведения тренировок с союзниками по НАТО будут перебрасываться и в другие части Европы.
Ранее о предстоящей переброске в Европу американских самолетов пятого поколения сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс, не уточнив при этом, какие конкретно самолеты, в каком количестве и куда конкретно планируется отправить.
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor был создан компаниями Boeing и Lockheed Martin и принят на вооружение ВВС США в 2005 году. При строительстве самолета использовалась технология «стелс», делающая его малозаметным для радаров противника. Первое применение в боевых условиях состоялось в ходе военно-воздушной операции коалиции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.
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