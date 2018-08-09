Ещё
Смертоносные гранатометы «Копье» получили большую популярность в Ираке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смертоносные гранатометы «Копье» получили большую популярность в Ираке 

Российская Газета 43 минуты назад
Большим достоинством его считается сравнительно небольшая масса (47,5 кг) и возможность поражения бронированных целей на дальности до 1300 м, живой силы — на расстоянии в 4500 м.
В настоящее время гранатомет часто можно увидеть в репортажах с Ближнего Востока. Например, в Сирии СПГ-9 активно применяют как правительственные войска, так и незаконные вооруженные формирования.
Также широкое распространение «Копье» получило в Ираке. Во время кровопролитной восьмилетней войны с соседним Ираном оно служило для борьбы с танками и пехотой противостоящей стороны.
Несмотря на то, что иракская армия долгое время была на снабжении у американцев, местные военные не захотели полностью избавляться от проверенных временем образцов, в том числе и от российского станкового гранатомета.
Сейчас их устанавливают на автомобили УАЗ, различные образцы легкой бронетехники, например тягачи МТ-ЛБ и бронетранспортеры БТР-50. Разумеется, не был обойден вниманием и бронеавтомобиль американского производства «Хамви».
В Сети появились изображения этого боевого транспортного средства, на крыше которого смонтирован СПГ-9. Машина участвовала в боевых действиях и такая «полевая модернизация», по иракским оценкам, себя оправдала.
Российская Газета: последние новости
Минобороны России подтвердило отправку США письма по Сирии МИД Ирана: Мир сыт односторонними действиями США Россия испытала новое оружие на армии США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударили по российскому космосу332
Пока вы спали: санкции опустошат вклады россиян201
Звезда сериала «Счастливы вместе» впала в кому3
Жириновский выступил с неожиданным предложением43
В прославившейся электрошокерами колонии нашли два тела9
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы
04:13
Жванецкий жестко ответил Хазанову
Шоу-бизнес
00:43
Вся правда о продаже Аляски
Политика Статьи
00:29
Членам «банды GTA» вынесли приговор
Криминал Происшествия
01:08
Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение