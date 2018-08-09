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Вооруженные силы Латвии заявили о российском военном корабле вблизи границы республики
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Вооруженные силы Латвии заявили о российском военном корабле вблизи границы республики 

ТАСС 1 час назад
РИГА, 9 августа. /ТАСС/. Российский военный корабль в четверг был замечен вблизи границы Латвии, утверждают Национальные вооруженные силы (НВС) страны.
"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 19 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 9 августа идентифицировали грузовой корабль класса «Бира» Вооруженных сил России", — говорится в сообщении НВС в Twitter.
По данным минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз. Информацию за прошлый год оборонное ведомство не обнародовало.
Российские власти со своей стороны неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международными правовыми нормами.
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Источник: делегацию Турции для поездки в США возглавит замминистра иностранных дел страны Жену президента Сирии госпитализировали из-за онкологического заболевания Хейли выразила надежду, что новый глава СПЧ ООН сможет избегать ошибок прошлого
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