Вооруженные силы Латвии заявили о российском военном корабле вблизи границы республики

РИГА , 9 августа. / ТАСС /. Российский военный корабль в четверг был замечен вблизи границы Латвии , утверждают Национальные вооруженные силы (НВС) страны.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 19 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 9 августа идентифицировали грузовой корабль класса «Бира» Вооруженных сил России", — говорится в сообщении НВС в Twitter.

По данным минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз. Информацию за прошлый год оборонное ведомство не обнародовало.

Российские власти со своей стороны неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международными правовыми нормами.