МИД России пошутил над НАТО из-за ошибочного пуска ракеты в Эстонии

"Мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный", — говорится в сообщении МИДа.

Также представители внешнеполитического ведомства использовали хештег #МИДзнал.

Ранее сообщалось, что самолет испанских ВВС Eurofighter во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM. Позже представители эстонских ВВС заявили, что место падения ракеты найдено.