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МИД России пошутил над НАТО из-за ошибочного пуска ракеты в Эстонии
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МИД России пошутил над НАТО из-за ошибочного пуска ракеты в Эстонии 

Газета.Ru 14 часов назад
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что НАТО является «бесполезным блоком» после новостей об ошибочном запуске боевой ракеты истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией. Комментарий МИДа размещен в официальном твиттере ведомства.
"Мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный", — говорится в сообщении МИДа.
Также представители внешнеполитического ведомства использовали хештег #МИДзнал.
Ранее сообщалось, что самолет испанских ВВС Eurofighter во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM. Позже представители эстонских ВВС заявили, что место падения ракеты найдено.
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