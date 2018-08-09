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На юге Израиля сработали сирены тревоги
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На юге Израиля сработали сирены тревоги 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © AP Photo / Dan Balilty
Сирены тревоги прозвучали в Беер-Шеве, одном из крупнейших городов юга Израиля, предупреждая свыше 200 тысяч его жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Система предупреждения сработала после нескольких часов затишья и сообщений СМИ о готовности палестинских боевиков к перемирию.
"Сирены прозвучали в городе Беер-Шеве и региональном округе Лахиш", — сказано в сообщении. С вечера среды и до полудня четверга палестинские боевики выпустили порядка 180 реактивных снарядов и мин по югу еврейского государства. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по более чем 150 целям на территории сектора Газа.
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