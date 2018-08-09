На юге Израиля сработали сирены тревоги

Сирены тревоги прозвучали в Беер-Шеве, одном из крупнейших городов юга Израиля , предупреждая свыше 200 тысяч его жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Система предупреждения сработала после нескольких часов затишья и сообщений СМИ о готовности палестинских боевиков к перемирию.