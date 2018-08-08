Сирия и Иордания готовы работать над восстановлением наземного сообщения

Как отмечается, эта работа направлена на повышение эффективности процесса возвращения сирийских беженцев с территории иностранных государств.

"Сирийская Арабская Республика и Иордания подтвердили готовность к совместной работе по восстановлению наземного сообщения между двумя странами, обеспечению безопасности грузоперевозчиков и возвращающихся сирийских беженцев", — говорится в сообщении.

Кроме того, иорданская сторона намерена обсудить с сирийскими властями перспективы своего участия в восстановлении гражданской инфраструктуры Сирии, добавляется в сообщении.

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