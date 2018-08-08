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Сирия и Иордания готовы работать над восстановлением наземного сообщения
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Сирия и Иордания готовы работать над восстановлением наземного сообщения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сирия и Иордания подтвердили готовность к совместной работе по восстановлению наземного сообщения между двумя странами, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.
Как отмечается, эта работа направлена на повышение эффективности процесса возвращения сирийских беженцев с территории иностранных государств.
"Сирийская Арабская Республика и Иордания подтвердили готовность к совместной работе по восстановлению наземного сообщения между двумя странами, обеспечению безопасности грузоперевозчиков и возвращающихся сирийских беженцев", — говорится в сообщении.
Кроме того, иорданская сторона намерена обсудить с сирийскими властями перспективы своего участия в восстановлении гражданской инфраструктуры Сирии, добавляется в сообщении.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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