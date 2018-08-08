Израильские военные засекли пуски восьми ракет из Газы

Израиль сообщил, что их военные засекли пуски восьми ракет из сектора Газа . Им также удалось перехватить две из них, сообщила армейская пресс-служба.

"Восемь запусков зафиксированы из сектора Газа по израильской территории. Система ПВО «Железный купол» перехватила два из них", — сказано в пресс-релизе армии. Известно об одном раненом в приграничном городе Сдероте.

Ранее сообщалось о том, что израильские самолеты атаковали 40 объектов палестинских боевиков и продолжают бомбардировки сектора Газа. Удары стали ответом на гибель солдата.

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