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Израильские военные засекли пуски восьми ракет из Газы
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Израильские военные засекли пуски восьми ракет из Газы 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Израиль сообщил, что их военные засекли пуски восьми ракет из сектора Газа. Им также удалось перехватить две из них, сообщила армейская пресс-служба.
"Восемь запусков зафиксированы из сектора Газа по израильской территории. Система ПВО «Железный купол» перехватила два из них", — сказано в пресс-релизе армии. Известно об одном раненом в приграничном городе Сдероте.
Ранее сообщалось о том, что израильские самолеты атаковали 40 объектов палестинских боевиков и продолжают бомбардировки сектора Газа. Удары стали ответом на гибель солдата.
Новости Израиля: Палестинские группировки заявили, что договорились о перемирии с Израилем
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