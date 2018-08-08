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У жены Асада обнаружили тяжелое заболевание
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У жены президента Сирии обнаружили тяжёлое заболевание 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Супруга президента Сирии Асма Асад начала проходить лечение, у неё обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщается в Twitter администрации сирийского лидера.
«Асма Асад начинает лечение злокачественной опухоли молочной железы, обнаруженной на ранней стадии», — заявили в канцелярии.
Также в администрации пожелали жене президента Сирии скорейшего выздоровления.
В мае стало известно, что первая леди США Меланья Трамп была госпитализирована из-за проблем с почками.
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Комментарии10  Ещё 4 источника 
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