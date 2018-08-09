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Российские ПВО уничтожили беспилотник боевиков около базы Хмеймим в Сирии
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Российские ПВО уничтожили беспилотник боевиков около базы Хмеймим в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российские военные уничтожили запущенный боевиками беспилотник в районе авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, передает «Интерфакс».
«Средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен беспилотный летательный аппарат, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории. Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена», — рапортовал представитель Центра.
Уточняется, что в результате инцидента пострадавших или материального ущерба нет, авиабаза функционирует в плановом режиме.
Российские системы ПВО неоднократно уничтожали беспилотники, которые пытались атаковать авиабазу. Так. 28 и 22 июля военные отразили атаки с использованием беспилотных аппаратов. Дроны были уничтожены средствами ПВО. В обоих случаях пострадавших также не было.
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