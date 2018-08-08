Ещё
В Минобороны отчитались о ситуации в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия — четыре, Алеппо — два. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Латакия — два, Хама — два", — говорится на сайте Минобороны РФ.
Добавляется, что в течение дня российский Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Телль-Дера в провинции Хамам выдано 650 продовольственных пакетов общим весом гуманитарной помощи 2,8 тонны. В населенном пункте Эль-Музейриб в провинции Дераа выдано 430 продовольственных пакетов общим весом гуманитарной помощи 1,8 тонны.
Медицинскую помощь получили 211 человек.
В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Последние новости
Актеру Сами Насери, избитому в Москве, сделали операцию Киев доиграется с бандеровскими лозунгами Названы самые быстроржавеющие подержанные автомобили
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Антироссийские санкции провалились47
Эстония закрыла небо для НАТО91
Японский аналитик был поражен после посещения Курил177
Чего добился Пашинян за три месяца во власти39
«России достанутся Одесса, Мариуполь и Азовское море»49
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
00:38
Эстония закрыла небо для НАТО
В мире Армия
00:39
Насери попытался прикрыться Федором Конюховым
Шоу-бизнес
01:12
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ
США В мире
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
Трамп и Путин безуспешно пытаются взаимодействовать
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение