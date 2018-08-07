Сирия стремится воссоздать армию в довоенных размерах, заявили в Израиле

Он посетил во вторник танковые учения на северной границе, противоположная сторона которой недавно вернулась под контроль сирийских правительственных войск, вытеснивших оттуда отряды оппозиции и террористов из "Исламского государства" * (ИГ*, террористическая группировка, запрещена в России ).

"Мы видим сирийскую армию, которая… явно отстраивает новые многочисленные сухопутные силы, которые вернутся к своим прежним размерах и даже их превзойдут", — распространила высказывания Либермана его пресс-служба.

Сирия формально остается в состоянии войны с Израилем и не отказывается от претензий на Голанские высоты, отбитые у нее в 1967 году и позднее аннексированные в одностороннем порядке.

"Мы следим за развитием событий и готовы к любому сценарию", — сказал министр.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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