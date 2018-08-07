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Мужчина на лодочке собрался в Сирию на джихад
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Мужчина на лодочке собрался в Сирию на джихад 

Lenta.ru 16 часов назад
Фото: Reuters
Во французском городе Эро арестовали 45-летнего мужчину, планировавшего отправиться на джихад в Сирию на маленькой лодке. Об этом сообщает BFMTV.
Задержание произошло 18 мая, однако известно о нем стало только сейчас. Его 21-летнего сообщника арестовали через несколько дней в городе Изер.
Отмечается, что мужчина жил на этой лодке. Он подготовил запасы продуктов к длительному путешествию и разработал разные маршруты, пор которым возможно добраться из Франции в Сирию.
Бежать к джихадистам он намеревался вместе со своей 10-летней дочерью. Мать девочки, узнав об этом, обратилась в полицию. Мужчину и его сообщника обвинили в преступном сговоре.
Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В противостоянии участвуют правительственные войска, лояльные президенту Асаду, оппозиционные силы и исламистские группировки.
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