Мужчина на лодочке собрался в Сирию на джихад

Во французском городе Эро арестовали 45-летнего мужчину, планировавшего отправиться на джихад в Сирию на маленькой лодке. Об этом сообщает BFMTV.

Задержание произошло 18 мая, однако известно о нем стало только сейчас. Его 21-летнего сообщника арестовали через несколько дней в городе Изер.

Отмечается, что мужчина жил на этой лодке. Он подготовил запасы продуктов к длительному путешествию и разработал разные маршруты, пор которым возможно добраться из Франции в Сирию.

Бежать к джихадистам он намеревался вместе со своей 10-летней дочерью. Мать девочки, узнав об этом, обратилась в полицию. Мужчину и его сообщника обвинили в преступном сговоре.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В противостоянии участвуют правительственные войска, лояльные президенту Асаду, оппозиционные силы и исламистские группировки.