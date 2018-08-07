Казань покажет обновленный бомбардировщик с системой управления оружием 

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В Казани презентуют опытный образец модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М, сообщает пресс-служба компании «Туполев».
Самолет представят 16 августа. Потом его будут испытывать на земле, чтобы подготовить к первому вылету. Ту-22М3М оснастили цифровым радионавигационным и радиотехническим оборудованием и системой управления оружием, пишет «Интерфакс».
По данным Минобороны, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. Около 30 из них будут модернизированы до модификации Ту-22М3М к 2020 году. Российские военные активно применяли Ту-22М3 для ударов по ИГИЛ (запрещена в России) в Сирии.
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