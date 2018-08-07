Ещё
Казань покажет обновленный бомбардировщик с системой управления оружием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казань покажет обновленный бомбардировщик с системой управления оружием 

Казанский Портал 44 минуты назад
Фото: tass.ru
В Казани презентуют опытный образец модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М, сообщает пресс-служба компании «Туполев».
Самолет представят 16 августа. Потом его будут испытывать на земле, чтобы подготовить к первому вылету. Ту-22М3М оснастили цифровым радионавигационным и радиотехническим оборудованием и системой управления оружием, пишет «Интерфакс».
По данным Минобороны, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. Около 30 из них будут модернизированы до модификации Ту-22М3М к 2020 году. Российские военные активно применяли Ту-22М3 для ударов по ИГИЛ (запрещена в России) в Сирии.
Читайте также:
«Победа» сделала выбор в пользу Казани
Казанский Портал: последние новости
На прошлой неделе казанцы интересовались разводом Петросяна В Сочи погиб мальчик из Татарстана В отделе полиции «Зареченский» сменился начальник
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ «нашли» пилота пропавшего малайзийского Boeing11
Почему Степаненко хочет уничтожить Петросяна40
«Я депутат и платить не буду»594
Медведев объяснил остановку танков РФ у Тбилиси312
«Кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься»
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:37
К чему приведет размещение Россией Су-35С на Курилах
Оружие Статьи
00:26
Уклонистов лишат военных билетов
Армия
01:40
Американец пережил «внутреннее обезглавливание» и выжил
Наука и техника Наука
00:46
«Я депутат и платить не буду»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение