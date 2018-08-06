Российские военные раздали сирийцам продукты

Российские военные раздали сирийцам 2,8 тонны продуктов

Российский Центр по примирению сторон в САР за прошедшие сутки провел гуманитарную акцию в одном из городов провинции Дейр-эз-Зор , в ходе которой жителям передали 2,8 тонны продовольствия, сообщил на брифинге руководитель Центра Алексей Цыганков

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хшам (провинция Дейр-эз-Зор), в ходе которой мирному населению выдано 650 продовольственных пакетов общим весом более 2,8 тонны", — рассказал Цыганков.

Сотрудники Центра раздали одну тонну хлеба мирным жителям в районах Тарик Гасан и Тарик Телль-Шахиб города Алеппо. Кроме того, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 11 сирийцам, в том числе четырем детям.

Цыганков подчеркнул, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ), действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают обстрелы мирного населения.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсара (дважды) провинции Латакия, района Маканис-Эд-Дувайри (трижды) и научно-исследовательского центра города Алеппо", — сообщил Цыганков.

Он подчеркнул, что Центр по примирению продолжает обращаться к руководителям НВФ с призывом отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.