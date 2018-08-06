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Президент Ирана напомнил об обещании России
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Президент Ирана рассказал о данном Россией обещании в связи с санкциями США 

Деловая газета «Взгляд» 14 часов назад
Фото: Reuters
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Россия и Китай собираются противодействовать санкциям США, направленным против Тегерана.
«Отношения с Россией и Китаем не сравнимы с теми, что существуют у нас с Европой, поскольку они участвуют в полномасштабной кампании против давления США. Россия и Китай обещали противодействовать американским санкциям в банковском секторе, а также в сфере экспорта нефти», — передает его слова ТАСС.
Он добавил, что Китай также модернизирует атомный реактор в иранском городе Арак.
Роухани также указал, что у Ирана развиваются хорошие отношения с Индией, Китаем и странами АСЕАН. В частности, КНР стала «крупнейшим торговым партнером Ирана», заявил он.
«Именно Китай и Россия открыто заявили о своей приверженности соглашениям, подписанным с Тегераном», — добавил он.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, отмененных после подписания в 2016 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.
Перед этим сообщалось, что ЕС заблокирует санкции США против Ирана.
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