Президент Ирана напомнил об обещании России

Президент Ирана рассказал о данном Россией обещании в связи с санкциями США

«Отношения с Россией и Китаем не сравнимы с теми, что существуют у нас с Европой, поскольку они участвуют в полномасштабной кампании против давления США. Россия и Китай обещали противодействовать американским санкциям в банковском секторе, а также в сфере экспорта нефти», — передает его слова ТАСС.

Он добавил, что Китай также модернизирует атомный реактор в иранском городе Арак.

Роухани также указал, что у Ирана развиваются хорошие отношения с Индией, Китаем и странами АСЕАН. В частности, КНР стала «крупнейшим торговым партнером Ирана», заявил он.

«Именно Китай и Россия открыто заявили о своей приверженности соглашениям, подписанным с Тегераном», — добавил он.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, отмененных после подписания в 2016 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.