СМИ: саудовская ПВО перехватила баллистическую ракету, выпущенную со стороны Йемена 

ТАСС, 6 августа. Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила в понедельник баллистическую ракету, выпущенную мятежниками-хуситами (сторонники движения «Ансар Аллах») со стороны Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его данным, ракета была сбита и уничтожена на подлете к провинции Наджран на юге королевства.
В свою очередь подконтрольные хуситам СМИ утверждают, что баллистическая ракета типа «Бадр-1» поразила базу ВМС королевства «Аль-Ваджиб» в районе Наджран.
За последние месяцы «Ансар Аллах» неоднократно сообщало о ракетных обстрелах пограничных с Йеменом провинций Саудовской Аравии. В свою очередь в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовской ПВО. По данным альянса, в общей сложности было сбито свыше 150 баллистических ракет, выпущенных хуситами в сторону Саудовской Аравии.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название «Буря решимости» операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.