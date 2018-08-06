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Рухани не увидел смысла в разговоре с Трампом
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Рухани заявил об отсутствии смысла в переговорах с Трампом после возвращения санкций 

RT на русском 15 часов назад
Фото: Reuters
Глава Ирана Хасан Рухани считает, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом не имеют смысла после того, как американский лидер подписал указ о санкциях против Тегерана.
«Нет какого-либо смысла в переговорах с введением санкций», — цитирует Роухани Al Mayadeen.
Он также добавил, что Трамп отвернулся от возможности переговоров и осуществляет свою деятельность во вред иранскому народу.
Ранее американский лидер подписал указ о восстановлении санкций против Ирана.
Позднее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, его британский коллега Джереми Хант, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, а также глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини выразили сожаление в связи с данным решением.
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